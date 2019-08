Brand op skûtsje De Drie Gebroeders van Harmen Brouwer bij Echten

Er is bij Echten brand ontstaan op het skûtsje De Drie Gebroeders van schipper Harmen Brouwer. Het vuur zit aan de achterkant van het schip. Her lijkt erop dat het bij de motor zit. Er wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Op het moment dat de wedstrijd in de C-klasse afgelopen was en het zeil naar beneden werd gehaald, is de brand ontdekt. Er komt veel rook bij vrij.