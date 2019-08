Aangeslagen schipper Brouwer over brand op skûtsje: "Dit is waardeloos"

De brandweer werd snel ingeschakeld en het vuur was met behulp van de bemanning redelijk snel onder controle. Diverse bemanningsleden hebben rook ingeademd. Een bemanningslid kreeg geen lucht en raakte bewusteloos. Hij is met andere bemanningsleden van De Drie Gebroeders naar het ziekenhuis in Heerenveen gebracht.

"Je schrikt je wezenloos"

Schipper Harmen Brouwer van De Drie Gebroeders is aangeslagen door de brand op zijn skûtsje. "Paniek is een groot woord, maar je schrikt je helemaal wezenloos. Een bemanningslid heeft rook ingeademd en kreeg geen lucht. Toen raakte hij bewusteloos en viel hij om. We hebben net gehoord dat alles goed met hem gaat, maar hij wordt nog verder onderzocht."

Schade aan skûtsje

Het skûtsje heeft aardig wat schade opgelopen. Om de brand te blussen werd het schip volgepompt met water. Twee fokken van het schip zijn door de brand verwoest.