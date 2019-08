ROF bezorgd over mensen die onder invloed rijden na ziekenhuisroesje

"Er zit altijd wel even tussen," zegt Van der Meulen. "Na een roesje is er altijd wel even tijd om bij te komen voordat men naar buiten mag. Maar de periode 8 tot 10 uur na het roesje is het inschattings- en reactievermogen ver onder de maat."

Volgens Van der Meulen hebben de ziekenhuizen wel een informatieplicht. Er wordt een folder verstrekt en eigenlijk moeten mensen voor eigen vervoer zorgen. "Daarmee voldoet het ziekenhuis aan de informatieplicht en is het de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Maar wij horen desondanks dat mensen vaak alleen komen."

Lachgas

Sipke van der Meulen geeft aan dat het probleem van rijden onder invloed van lachgas groter is dan de groep jongeren. "Het gaat ook om mensen die uit het ziekenhuis vandaan komen en onder invloed zijn."

"Er is vanuit Veilig Verkeer Nederland landelijk een pleidooi voor een campagne tegen het rijden onder invloed van lachgas. Dat is mooi, maar dan moeten we ook om tafel over de inrichting van de campagne," zegt Van der Meulen. Want volgens hem gaat het dus óók om een andere doelgroep.

Hij zegt dat de politie cijfers naar buiten brengt over lachgas. "Dat vond ik wat vreemd. Ik heb nog nooit gehoord dat de politie zoiets registreert. Dus ik heb ook gevraagd of ze kunnen zien naar data over rijden na ziekenhuisbezoek." Dat kon echter niet, maar volgens Van der Meulen zou dat wel een goed plan zijn.