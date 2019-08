42.000 kippen omgekomen in Niawier: grote brand bij pluimveebedrijf

Er woedde een grote, uitslaande brand bij een pluimveebedrijf aan de Grytmanswei in Niawier. Bij het bedrijf staan drie stallen met kippen, twee daarvan stonden in brand en waren niet meer te redden. Het vuur begon in de middelste stal. Er waren geen mensen in de stallen, maar er zijn wel zo'n 42.000 kippen omgekomen die in de twee stallen zaten. Het is de brandweer gelukt de derde stal te behouden, maar er is wel flinke brandschade. De brandweer probeert de ventilatie in werking te houden.