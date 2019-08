Friese Scheurkalender 2020: de provincie door de ogen van Friezen zelf

Op de kalender is plaats voor 320 foto's. "We hebben al zo'n 500 tot 600 inzendingen binnen," zegt initiatiefnemer Hent Hamming. "Dus we kunnen los, wat dat betreft. We krijgen heel veel natuur, we krijgen gedichten. Eigenlijk van alles wel wat."

Jury

"Hoe meer verschillende mensen meedoen, hoe mooier het is. De jury selecteert uiteindelijk de mooiste. De foto's moeten wel van een bepaalde technische kwaliteit zijn. Ze hoeven niet professioneel te zijn, maar moeten wel voldoende pixels hebben. De jury zorgt er daarna voor dat het niet te eenzijdig is," legt Hamming uit.

In de jury zitten met name mensen die het project erg leuk vinden. "En er zitten ook mensen in van Noorderlicht, een professionele club die zich in Noord-Nederland bezighoudt met fotografie. Ze kijken ernaar of het divers is, dat er niet allemaal dezelfde foto's tussen zitten."

Foto met verhaal

Wat volgens Hamming ook belangrijk is: "Zit er een verhaal in? Als iemand een mooi kiekje van een vaas op een tafel stuurt, maar er staat niet bij wat het verhaal is, dan komt de foto er ook niet door. En een link met Friesland is natuurlijk belangrijk. Wat beweegt je, wat raakt je in Friesland, wat vind je mooi? Dat kan bijvoorbeeld een terugblik zijn van het culturele jaar 2018."

Halverwege oktober wordt de kalender gepresenteerd. "Iedereen die heeft ingezonden krijgt van ons een bericht voor de presentatie. Die is op 16 oktober, we zijn nog bezig met de locatie. Dat is ook het moment om te zien of je als inzender in de kalender staat. Men krijgt geen bericht, maar wel een gratis kalender als je erin staat."