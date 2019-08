Gais Meinsma-Greydanus (92) overleden

Gais Meinsma-Greydanus (92) uit Jorwert is dinsdag overleden. Zij was al een poos behoorlijk ziek. Vrouw Meinsma-Greydanus was een van de hoofdpersonen in het bekende boek Hoe God verdween uit Jorwerd van Geert Mak. Haar bijzondere levensverhaal is later opgetekend door schrijver Dick Witte in een boek met de titel Gais.