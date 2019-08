De IFKS-wedstrijd in de Grutte A-klasse op het Slotermeer ging dinsdag niet door. De skûtsjes begonnen rond 14.30 uur nog wel aan de wedstrijd, maar deze werd al gauw stilgelegd. Reden was dat de baan die de skûtsjes moesten zeilen niet goed in het water lag. Bovendien speelde de wind de skûtsjes parten.