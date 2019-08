Verboden concerten in Tox Bar op Schiermonnikoog gaan toch door

Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de vergunning die gemeente had verleend aan de Tox Bar, omdat ze bang waren voor geluidsoverlast. De rechter gaf hen gelijk en bepaalde dat de concerten niet in de buitenlucht mogen worden gehouden.

De organisatie heeft nu besloten het concert binnen te houden. Eigenaar Remmelt Mulder is teleurgesteld over de uitspraak. "Kijk, livemuziek kan nooit uit. Er moet altijd geld bij. Dat doe je ter vermaak van het publiek, dus eigenlijk is het publiek de grote verliezer. Gelukkig beschikken we over een dansvloer in de discotheek, dus we gaan het feestje gewoon doorzetten. Ik denk dat ik de enige ondernemer op Schiermonnikoog ben die het niet vervelend vindt dat het slecht weer wordt."