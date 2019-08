F-16 komt bijna in botsing met helikopter boven de Noordzee

Er waren vijftien mensen aan boord van de helikopter. De helikopter landde uiteindelijk zonder problemen op het vliegveld van Den Helder.

Het is niet duidelijk of de F-16 afkomstig was van de vliegbasis van Leeuwarden. Er werd die dag wel intensief geoefend op de Leeuwarder basis.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldt op haar website dat er onderzoek wordt gedaan naar het incident.