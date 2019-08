Feanwâldster Jan Fennema doet mee aan World Transplant Games

Aan de wedstrijden in Newcastle, Engeland doen zo'n 1.600 sporters mee uit meer dan 60 landen. Ze zijn allemaal een transplantatie ondergaan. Voor de acht Nederlandse wielrenners staat een teamtijdrit, een individuele tijdrit en een wegwedstrijd op het programma.

Een donorlever redde in de kleuterjaren het leven van Jan Fennema. Hij is nu een enorme fietsfanaat, die op verschillende fronten het belang van donoren onder de aandacht brengt. In 2018 mocht hij Nederland vertegenwoordigen tijdens de European Transplant Games op Sardinië en kwam met een zilveren en een gouden medaille terug.

Beste van de wereld

De ambities voor het de World Transplant Games zijn hoog. "Stiekem droom ik om de beste getransplanteerde wielrenner van de wereld te worden", zegt hij. "Een betere voorbereiding heb ik niet kunnen draaien. Bovendien sta ik nu sterker aan de start, heb ik meer ervaring en weet ik een beetje wat ik kan verwachten."