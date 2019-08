Drie uit drie voor Tjoelker met Sterke Jerke in B-klasse IFKS

Tjoelker soeverein in B-klasse

In de B-klasse is Pieter-Jilles Tjoelker met de Sterke Jerke nog soeverein. Nadat hij de sterkste was op De Fluezen en de Hegemer Mar pakte hij dinsdag bij Sloten ook de overwinning. Eenvoudig ging het deze keer niet: Sijmen Kalsbeek lag met de Raerder Roek lang op kop en werd pas in de slotfase voorbij gezeild door Tjoelker en zijn bemanning.

Kalsbeek moest daarom opnieuw genoegen nemen met de tweede plaats. Het laatste podiumplekje was voor Ora et Labora van Sietse Broersma, die nu voor de derde dag op rij in de top-drie is geëindigd.