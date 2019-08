Jappie Visser heeft roerklik De Sneker Pan opgehaald bij vinder

De Sneker Pan was de roerklik kwijtgeraakt na een aanvaring bij de laatste wedstrijd om het SKS-kampioenschap. Drie dagen waren ze het versiersel kwijt. Een oproep op Facebook leverde wel veel reacties op, maar nog niet de gouden tip.

Besef na verhaal Visser

Maandag kwam alsnog het verlossende woord: Visser deed zijn verhaal bij Omrop Fryslân. Dat werd opgepikt door Erwin Parmentier van Bootcentrum Geertsma. Hij had vrijdag al iets zien drijven op de Snitser Mar, maar wist toen nog niet wat het was. Pas toen hij Visser bij Omrop Fryslân hoorde, kwam het besef.

Parmentier nam contact op met Visser en vertelde hem dat de roerklik dus weer terecht was. Visser is dinsdag bij Parmentiers werk in Grou geweest om de klik op te halen. De Sneker Pan bedankt iedereen die heeft meegedacht en meegezocht.