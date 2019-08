Proef met mais zonder chemische middelen en mét minder schade aan veenweide

Mais in veenweidegebieden zorgt voor problemen, omdat de grond daarvoor over de kop wordt gehaald. Door blootstelling aan de lucht lost het veen eigenlijk op. Daardoor komt er ook veel CO2 vrij.

Lessen uit trekken

Over het spuiten van glyfosaat om het gras te doden is ook veel discussie. Mede door droogte en andere oorzaken staat de mais in de proefvlakken er nu niet goed bij. "Het lijkt wel een rampenfilm", zegt Sytze Waltje van adviesbureau DLV. "Maar met de lessen van dit jaar is de verwachting dat het volgend jaar veel beter gaat."

Mulchen

Loonwerker Anthony Brak verwacht veel van de combinatie van een alternatieve, natuurlijke stof die het glyfosaat moet vervangen. Hij hoopt ook dat het zogeheten 'mulchen' effect heeft. Daarbij moet een laag kleine grassnippers op de grond ervoor zorgen dat het gras niet verder omhoog komt.