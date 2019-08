Wethouder Smallingerland zegt men wél zoekt naar woonwagenlocaties

"Wat we nu verder aan het doen zijn is op zoek naar een derde locatie waar we over een paar jaar ook een paar standplaatsen kunnen realiseren. De bedoeling is dat we toegaan naar ongeveer twintig standplaatsen. Dat is ook afgesproken met de bewoners en de gemeenteraad."

Volgens Ter Keurs is het nodig dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt. "Je moet bijvoorbeeld bodemonderzoek doen. Als je een woonwijk bouwt, een school bouwt, als je een woonwagenlocatie wilt ontwikkelen: het kost tijd. Als je een besluit neemt, begint het traject pas. Dat hebben we aangegeven aan de bewoners en aan de gemeenteraad in een brief die we voor de zomer hebben doen uitgaan. We verwachten dat dat tussen de negen en achttien maanden duurt."

Behoefte aan actie

Ter Keurs stelt verder dat het niet waar kan zijn dat de woonwagenbewoners van niets weten. "Dat is heel druk gecommuniceerd met de woonwagenbewoners. Het punt is niet dat men zegt, er gebeurt niets. Meer dat men zegt: het gaat niet snel genoeg."

De wethouder geeft verder aan dat wat Corpier zei, niet voor iedereen hoeft te gelden. "Volgens mij sprak de heer Corpier op eigen titel. Ik kan mij de frustratie wel voorstellen, want het duurt al zo lang. Maar wij moeten dit zorgvuldig doen. Het lijkt mij het handigst om meneer Corpier uit te nodigen om het er eens over te hebben. Meneer Corpier ken ik als een zeer betrokken mens. Hij weet ook wel hoe complex het dossier is. Maar hij heeft ook te maken met mensen die een keer actie willen zien. We praten al heel lang en er moet wat gebeuren. Ik kan mij voorstellen dat hij daar behoefte aan heeft."

Frustratie

Ter Keurs: "Wij zijn druk bezig om ook te inventariseren wat de vraag is. De suggestie dat er niets gebeurt is werkelijk ver van mij. De emotie die eronder zit, van: jongens, we wachten al jaren, die begrijp ik heel goed. Maar we hebben voor de zomer een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Daar hebben we nadrukkelijk aangegeven wat de stappen zijn die al zijn genomen en die nog genomen moeten worden. Ook in dit dossier hebben we te maken met regelgeving in Nederland, dat kost tijd."