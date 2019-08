Concerten op Schier verboden: 'gemeente houdt geen rekening met omwonenden'

Eerder had de gemeente een ontheffing van de geluidsnormen gegeven aan de Toxbar, waar The Rolling Beat Machine zou spelen. Dat recht heeft een gemeente ook, zegt de rechter. Maar aan die ontheffing heeft de gemeente geen juiste grenswaarden verbonden. Er is ook geen onderzoek geweest naar het geluid waar de omwonenden mee te maken krijgen. Dat geeft de gemeente ook toe: er is geen expertise op het gebied van geluid.

Belangen omwonenden genegeerd

De rechter vindt dat de gemeente bij het verlenen van de ontheffing geen rekening heeft gehouden met verschillende factoren, zoals hoe luid de muziek kan zijn en waar de meest nabijgelegen 'geluidsgevoelige' woning is. Daarmee heeft de gemeente de belangen van omwonenden niet in de gaten gehouden.

Dat terwijl die omwonenden wel een paar keer hadden gevraagd om aandacht te besteden aan de geluidsoverlast. Er is niet goed naar de belangen van die omwonenden gezien, vindt de rechter. Het eerdere besluit van geluidsontheffing is volgens de rechter niet zorgvuldig genomen.