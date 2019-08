Vrijwilligers uit scoutingebouw in Oranjewoud vanwege vreemde lucht

De brandweer heeft in Oranjewoud negen vrijwilligers uit het gebouw van de scoutingvereniging gehaald. Er werd door aanwezigen een vreemde gaslucht geroken. Het bleek echter dat de geur afkomstig was van een lekkende tank van een scooter, die buiten onder een overkapping stond. De 200 kinderen van de scouting waren niet in het gebouw.