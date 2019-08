Fiets4Daagse Appelscha viert jubileum met muziek en elektrische fietsen

Er zijn wat extra's vanwege het jubileum. "We trakteren de mensen elke dag op wat bijzonders. Er is nu elke dag muziek, onderweg zijn er zangers bij de stempelposten: lokale zangers, en aan het eind van de week ook een bekende Friese zangeres," verklapt Van der Kuip.

Het weer zat dinsdag echter niet mee, er valt veel regen in de provincie. "Meestal is er mooi weer, nu iets minder. Maar het warme weer van drie weken terug, daar wordt je ook niet blij van," zegt vice-voorzitter Wim Oosterloo. Hij is sinds 1990 bekend als lokale weerman. "Het zag er niet zo best uit. Ik heb sinds 21 juni nog maar 26 mm regen, het was heel droog hier."

Sinds 1979

Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers die de Fiets4Daagse begeleiden. De organisatie is in handen van Stichting Fietsvierdaagse Appelscha. In 1979 werd de eerste vierdaagse gehouden, toen georganiseerd door Plaatselijk Belang en VVV Appelscha met de plaatselijke fietsmaker Tjeerd de Jong. Op 7 juli 1988 is er een stichting opgezet die de commissie verving. Stichting Fietsvierdaagse Appelscha is er om het wielertoerisme in en om Appelscha te bevorderen.