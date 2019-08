In 2019 tot nu toe zo'n 9 procent minder auto's verkocht

Fryslân doet het gemiddeld net iets beter dan landelijk gezien, maar over het geheel bekeken gaat het minder met de automarkt. Huyskens: "We zien vooral dat de particuliere autokoper het laat afweten ten opzichte van het jaar ervoor. Dat heeft voornamelijk te maken met prijsstijgingen in de belastingen als gevolg van nieuwe meetmethoden in Europees verband om de CO2-uitstoot van auto's te meten. Dat betekent dat per definitie op papier die CO2-uitstoot hoger uitvalt, maar de fiscus laat daar weer de oude belastingtarieven op los, waardoor er prijsstijgingen ontstaan.

Onzekerheid in de markt

Dat is volgens Huyskens net de enige reden. "Daarnaast speelt ook mee dat er een hele hoop onzekerheid is in de markt. We hebben natuurlijk Brexit die er aan zit te komen of niet, we zitten nu al jarenlang op een economisch hoogtepunt en dat gaat ook een keer voorbij en dat voelen mensen natuurlijk ook goed aan. In de zakelijke markt daarentegen zien we dat het wel aardig stabiel blijft en in Friesland zelfs groeit."

Leaseregistraties

Huyskens legt uit dat het in de zakelijke markt afhankelijk is van de registraties van leasemaatschappijen. "In die leaseregistraties zit tegenwoordig ook een klein deel van de verschuiving vanuit de particuliere markt omdat heel veel mensen tegenwoordig een auto leasen in plaats van kopen. En die registraties van nieuwe auto's worden meegenomen in het zakelijke segment omdat die auto niet op naam van de particulier geregistreerd staat."

Hoe komt het nu?

Het blijft onduidelijk hoe het nu verder komt, hoe de automarkt zich zal ontwikkelen. "Alles valt of staat eigenlijk met het belastingregime van de Nederlandse overheid. Het kopen van een nieuwe auto is in Nederland gewoon het duurste van heel Europa. We hebben de cijfers geanalyseerd over de afgelopen jaren en dan zie dat in de periode van minder dan tien jaar het gemiddelde bedrag aan aanschafbelasting onderhand verdubbeld is per auto in Nederland. En zolang daar niets aan gebeurd en zolang er een hoop onzekerheid is in de markt, is het een beetje koffiedik kijken," vertelt Huyskens.