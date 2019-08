Schaatsmuseum Hindeloopen schakelt publiek in bij digitaliseren archief

Schaatsmuseum Hindeloopen heeft een archief met zeer uiteenlopend materiaal: van foto's, knipsels en brieven tot schaatsen, stempelkaarten en medailles. In totaal zijn er 13.786 scans en foto's gemaakt van het materiaal uit de collectie.

In 2016 werd al een begin gemaakt met het digitaliseren daarvan, archivaris Mark Hilbert was er destijds doordeweeks bijna elke dag mee bezig.

Wat staat er op een foto of scan?

Het Hindelooper museum schakelt nu het publiek in om de scans te beschrijven. Welke schaatser staat er op een foto? Wanneer is een foto gemaakt? En waar is de foto precies gemaakt? Deelnemers krijgen de mogelijkheid om een prikker op de locatie in Google Maps te zetten, zodat het museum in de toekomst bijvoorbeeld mensen een Elfstedentocht opnieuw kan laten beleven.

De meest actieve vrijwilligers worden in het museum uitgenodigd voor een speciale rondleiding door het museum en het archief.