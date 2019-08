Door brand bij De Brekken in Lemmer veel schade aan opslag en keuken

De rookontwikkeling heeft voor veel schade gezorgd in het complex. Naast het restaurant zijn daar onder meer het kantoor van Aqua-State Vakantiewoningen en WSC De Brekken gevestigd, het watersportcentrum voor de jachthaven. Over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog niets zeggen.

Rookpluimen uit het dak

"Wij werden gebeld door de alarmcentrale dat er brand was. We waren er vrij snel en het leek niet best: grote, zwarte rookpluimen uit het dak. Dat duidt maar op één ding en dat is brand. Dus als de sodemieter zien of we ergens water vandaan konden halen en de brandweer bellen," vertelt Albert Hessels.

Brand op een slecht moment

De brand treft het restaurant op een slecht moment: het hoogseizoen. "Het is erg druk, er zijn hier veel mensen op vakantie. Ook komen er veel Lemsters, we hebben een grote regiofunctie," zegt Hessels. Hij is erg aangedaan. "Weer los, dat is het enige wat we willen."

Weer open

"Het is ongelooflijk hoeveel hulp we krijgen aangeboden. We moeten de schouders er gewoon onder zetten. Er moet een schoonmaakbedrijf komen. Het losse spul moet meegenomen worden naar een chemische wasstraat." Hessels wol dit weekend proberen provisorisch weer open te gaan met behulp van barbecues of buitenkeukens.