Woonwagenbewoners Smallingerland woedend: "Wij voelen ons niet welkom"

Het college van de gemeente Smallingerland werd in december door de raad opgedragen serieus onderzoek te doen naar een aantal nieuwe staanplaatsen en de woonwagenbewoners voor de zomer uitsluitsel te geven over deze plekken. Volgens Corpier blijkt nu dat de gemeente nog helemaal niks heeft gedaan.

De projectleider van de gemeente Smallingerland zou ermee zijn opgehouden, waardoor het hele proces vertraging opliep. Maar ook toen er een opvolger was, bleef het lang stil. In april is er nog overleg geweest, laat Corpier weten, maar daar is hij boos opgestapt, toen duidelijk werd dat de gemeente nog niks had gedaan.

"We zijn er klaar mee"

Sindsdien heeft hij niks meer gehoord. "Wij zijn er klaar mee en worden er moedeloos van. Het liefst verhuis ik naar een andere gemeente, waar we wel welkom zijn." Toch gooit Corpier de deur nog niet volledig dicht. "Mocht de politiek nog wat willen, dan wil ik best nog eens praten. Maar het vertrouwen is weg."

Bij de gemeente Smallingerland was nog niemand bereikbaar voor een reactie.