Duif vliegt meer dan 120 km per uur: "Ze wou naar huis!"

"Een snelheid van meer dan 2.000 meter per minuut, dat is niet normaal. Natuurlijk, het waaide hard, maar deze had ook een ei voor de kont. Die vloog in één streep naar huis. De andere duiven vliegen eerst eventjes door en buigen dan terug, maar deze niet. Die moest het ei kwijt."

Volgens Klooster zou het wel goed zijn dat er beter wordt gekeken naar de extreme weersomstandigheden in de duivensport. "Toen we die hitteholf hadden, is er gewoon gevlogen, terwijl dat eigenlijk niet zou boven de 30 graden. Trouwens, door de harde wind van dit weekend zijn er weer veel jonge duiven weggeraakt en dat is zonde. Maar dit was wel een volwassen duif, die redt zich dan wel."