Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum komt met plan voor voormalig gemeentehuis

Het gemeentehuis verloor zijn functie bij de herindeling waarbij Ferwerderadiel opging in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Het bestuurscentrum in het dorp wordt sinds die tijd nog wel deels gebruikt voor enkele gemeentelijke taken, maar er moet wel een nieuwe invulling voor worden gezocht. Het gebouw bestaat uit een monumentaal gedeelte en een latere aanbouw.

Volgens Sjak Papma van dorpsbelangen is de genoemde combinatie het meest kansrijk. In september zal dorpsbelang in gesprek gaan met de gemeente in de hoop dat dan voor 1 januari duidelijk is, wat er definitief gaat gebeuren met het markante gebouw in het hart van het dorp.