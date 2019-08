Kattenopvang Bastet in Munnikezijl zit tot de nok toe vol. In het asiel lopen nu 212 katten rond. Bastet heeft van de provincie geld gekregen om wilde katten in natuurgebieden op te vangen, maar gemeente Noardeast-Fryslân is tegen het bouwen van een nieuwe ren. Daardoor kampt Bastet nu met ruimtetekort, zo vertelt eigenaar Wendy Hol.