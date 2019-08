Daan (7) doet mee aan Trihartlon "voor andere kinderen die nog wel ziek zijn"

Bij de geboorte van Daan hoorden artsen een ruisje bij zijn hart. Dat gebeurt vaker, maar het moet wel in de gaten worden gehouden. Elk half jaar moest Daan voor controle naar het ziekenhuis. Tijdens een grotere controle, toen hij drie jaar was, bleek dat er allemaal gaatjes in het tussenschot van zijn boezem zaten. Dat moest geopereerd worden. "Dat was een hele spannende periode. Onze kleinste dochter werd net een jaar, we zouden op vakantie en een paar dagen daarna zaten we in het UMC in Groningen. Daar hebben we tweeënhalve week gezeten."

De operatie zelf duurde vier uren. Van alle kleine gaatjes werd één groter gat gemaakt, zo groot als een euromunt. Daarna is het gat opgevuld met hartvlies. "Daan heeft bij mij op schoot de narcose gekregen. Dat was een heel heftig moment, dat hij in slaap valt en ik de operatiezaal uit moest."