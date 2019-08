Fryslân Fêstlein: "Ik hou enorm van het platteland en de rust die dat met zich meebrengt"

Eline gaat al 12 jaar met haar familie naar de boerderij in Delfstrahuizen. "Ik hou enorm van het platteland en de rust die dat met zich meebrengt. In Gouda hebben we ook een mooie omgeving, maar het is fijn om ook eens de rust op te zoeken."

Friese moeder

De familie Van Duuren heeft een connectie met Fryslân. "Mijn moeder komt uit Friesland en mijn zus en ik wilden graag weten waar zij vroeger is opgegroeid. We besloten enkele jaren geleden dus om in Friesland onze vakantie te besteden en zijn er eigenlijk nooit meer weggegaan."