Grutte Pier en Sterke Jerke pakken tweede dagwinst in IFKS

Pieter-Jilles Tjoelker blijft aan de leiding in de B-klasse. Nadat hij zondag met de Sterke Jerke de sterkste was op de Fluezen, was hij dat maandag op de Hegemer Mar ook.

Sijmen Kalsbeek van de Raerder Roek werd maandag tweede. Hij klimt daarmee naar de derde plaats in het klassement, na de negende plaats van zondag.

De Ora et Labora van schipper Sietse Broersma kwam maandag als derde over de streep. Dat skûtsje blijft in het klassement tweede staan.

Bas Krom is met de Verwisseling gezakt naar de derde plaats in het klassement, nadat hij maandag tiende is geworden.