Onderzoek naar gevolgen gaswinning boven Schiermonnikoog

Vorige zomer werd bekend dat de gasproducent een winningsvergunning heeft aangevraagd voor het gasveld. De milieueffectrapportage die ze nu aankondigen, is wettelijk verplicht bij zo'n project.

Hoeveel gas zit erin?

Het gasveld, dat twintig kilometer boven Schiermonnikoog ligt, werd in september 2017 ontdekt. Een proefboring in februari vorig jaar wees uit dat er een 'winbare hoeveelheid' in de grond zit. Hoeveel precies kan ONE-Dyas niet zeggen. ONE-Dyas heette vroeger Oranje-Nassau Energie.

In de omgeving van het hoofdveld bij Schiermonnikoog liggen nog een paar kleinere gasvelden. De gasproducent wil in totaal twaalf putten slaan boven het Waddeneiland. Bij die andere velden moet nog wel worden aangetoond of er winbaar gas in de grond zit. Een van die gasvelden ligt onder Duits grondgebied.

Gevolgen Natura 2000-gebieden

Het onderzoek naar de gevolgen van de gasboringen voor het milieu wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. Het rapport zal beschrijven wat voor gevolgen de gaswinning zal hebben voor aangrenzende Natura 2000-gebieden in Nederland en Duitsland en een oesterbank van het Wereld Natuur Fonds in de buurt van het gasveld.

Voor mensen die meer over de plannen willen weten, zijn er informatieavonden: één in Roodeschool, één op Borkum en één op Schiermonnikoog.

Een zienswijze indienen over de geplande gaswinning kan tot 12 september. De milieueffectrapportage, diverse deelstudies en de aanvragen voor vergunningen worden naar verwachting eind 2019 ingediend door ONE-Dyas.