Skûtsje Sneker Pan heeft roerklik terug: "Hij had 'm vrijdag al gevonden"

Direct nadat Visser zijn verhaal had gedaan, kreeg hij een verlossend telefoontje: de roerklik was gevonden. "De man die 'm heeft gevonden, komt uit Hurdegaryp. Hij heeft 'm vrijdag al gevonden, maar hij had niet door dat we met man en macht aan het zoeken waren, dus hij liet het eerst nog even met rust. Toen hij mij op de radio hoorde, heeft hij contact opgenomen."

Visser heeft de roerklik nog niet weer gezien. "Dus ik ben er nog niet 100% zeker van dat dit 'm is, maar er staat 'Sneker Pan', dus ik denk het wel. Bij mijn weten zijn we verder niks kwijtgeraakt namelijk. Dinsdag zal ik 'm ophalen."