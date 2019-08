Beitske Visser over Friese vlag op het podium: "Ik wist niet dat ze het gefixt hadden."

Visser is wel tevreden met haar tweede plek in het eindklassement. "Ik had liever gewonnen. Over het algemeen mag ik heel tevreden zijn over het jaar en dat een tweede plek ook heel goed is."

Dit was het eerst jaar dat ze meedeed in de W Series en ze weet nog niet of ze er volgend jaar weer zal rijden. "In principe mag ik gewoon mee doen. Ik moet alleen even kijken wat mijn plannen zijn."

Beitske rijdt ook nog in het BMW kampioenschap. "Het heeft mijn voorkeur dat ik elke week een keer rijdt, maar we moeten even de kalenders naast elkaar leggen om te kijken of het allemaal past. Dit jaar hebben we de prioriteit aan de W series gepast en de BMW ernaast gedaan. Wie weet. hopelijk kan ik het nog een jaar doen."