"Sneekweek een succes, maar moet wel anders"

Voor alle leeftijden

"Het is de bedoeling dat het een feest wordt voor alle leeftijden en een zo breed mogelijk publiek. Bovendien willen we het zeilen ook weer meer bij het gebeuren in de stad betrekken", zegt burgemeester De Vries. "Maar we zien wel dat deze formule die we nu hebben goed werkt, dus dat zullen we ook niet zomaar loslaten. De werkgroep zal nu ook naar de resultaten van deze Sneekweek kijken. Er zijn al mooi wat ideeën, maar welke kant het uit gaat, is nog niet bekend."