GroenLeven sponsor van jeugd Sportclub Heerenveen

Het bedrijf Zonel Energy wordt mogelijk hoofdsponsor van de vrouwen van Sportclub Heerenveen. Het bedrijf zit op het businesspark van Heerenveen en heeft zondag gesproken met mensen van Sportclub Heerenveen. Dat deden ze in een zakenloge, een skybox van Heerenveen bij de wedstrijd Heerenveen-Feyenoord. De stichting Vrouwenvoetbal Noord Nederland is de nieuwe stichting, die is opgericht nadat vorig jaar besloten was dat de Heerenveenvrouwen een doorstart moesten maken.

Ruimte voor stichting in stadion

De stichting heeft nu van Sportclub Heerenveen het gehele seizoen beschikking gekregen over een zakenloge in het Abe Lenstra stadion. Daar hebben ze de beschikking over 68 stoelen en kunnen ze mensen uitnodigen. Dat is weer goed voor de contacten met potentiële sponsoren. Bovendien zal de ruimte aan de snelwegkant van het stadion worden gebruikt als spelershome en een ruimte waar de vrouwen kunnen werken of studeren.

De Stichting Vrouwenvoetbal Noord Nederland heeft nog geen hoofdsponsor en de begroting is nog niet rond. De tijdelijke bestuursleden Adriaan Dillema, Hylke van der Veen en Anne Jochum de Vries zijn druk aan het zoeken naar sponsoren. Anne Jochum de Vries: "We hebben de selectie en de technische staf vastgelegd. Dat was al een pittige klus, want we moesten opnieuw aan de slag met de vrouwen. Bovendien is het lastig om te bepalen wat wij de vrouwen kunnen bieden."

"Niet bevestigen, nog ontkennen"

Over de mogelijke nieuwe hoofdsponsor wil en kan De Vries niet veel kwijt: "Dat kan ik niet bevestigen, nog ontkennen". Met de mogelijke komst van Zonel Energy ontstaat er ook een potentieel probleem. Want wat vindt GroenLeven ervan dat ook een andere zonnepaneelbedrijf op het shirt van Heerenveen komt te staan?

GroenLeven was zondag niet bereikbaar voor commentaar.