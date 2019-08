Beitske Visser grijpt naast titel in W Series

Ze was daarmee de eerste kampioene in de W Series voor eigen publiek in Engeland. De winst in het kampioenschap levert Chadwick 500.000 dollar op. Beitske Visser krijgt voor haar tweede plaats in het klassement de helft van dat bedrag.

Kleine kans

Visser had op het circuit van Brands Hatch nog een kleine kans om Chadwick in te halen in het klassement. Met een overwinning had de Engelse als vierde of lager moeten eindigen.

De overwinning ging zondagmiddag naar Alice Powell.

Friese vlag op het podium

Bij de podiumceremonie na afloop van de race in Brands Hatch was zelfs een Friese vlag te zien. De organisatie had in plaats van de Nederlandse vlag, boven Beitske Visser, de Friese vlag gehesen.