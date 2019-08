Nard Brandsma verbetert Fries fierljeprecord van Helmholt: 21.68 meter

Met zijn prachtsprong heeft Brandsma het nieuwe record te pakken. "Alles ging goed vandaag, en dan weet je: dan kun je ver", zo vertelde hij na afloop. "Dit is echt super. Dit jaar was dit ook eigenlijk mijn doel, het Friese record verbreken. Ik had uitgerekend dat het kon vandaag, maar dan moest alles goed gaan."

Helmholt: "Veel respect voor Nard"

Meervoudig kampioen Bart Helmholt was zondag ook in Winsum toen zijn record sneuvelde. "Als ik het iemand gun, dan is het Nard wel", zo zei hij. "Ik heb er veel respect voor. Vorig jaar was hij er al heel dichtbij. Maar nu pakt hij 'm op een wel heel bijzonder moment. Dat hij het onder deze druk waarmaakt, is wel erg knap."