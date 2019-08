SC Heerenveen pakt knap punt tegen Feyenoord

Al vroeg in de wedstrijd kreeg Sportclub Heerenveen een strafschop na een overtreding op Kongolo. Keeper Vermeer van Feyenoord ging naar de goede hoek en kon de inzet van Odgaard tegenhouden. Een halfuur later was de situatie volledig omgedraaid en kreeg Feyenoord een penalty vanwege een handsbal. Waar Odgaard miste, verzilverde Steven Berghuis de kans wel.

Gelijkmaker van afstand

Ondanks de achterstand speelde Heerenveen een goede eerste helft. De thuisploeg bleef ook na rust doorgaan. Hicham Faik schoot meerdere keren op het doel van Vermeer, maar de doelman kon steeds met moeite redden. Tot de tachtigste minuut leek Feyenoord er met de overwinning vandoor te gaan, maar toen kreeg Ibrahim Dresevic de bal. Hij schoot zijn ploeg van veertig meter afstand op gelijke hoogte met de bezoekers.

In de slotfase van de wedstrijd kwam het punt niet meer in gevaar. Door het punt van zondag en de ruime overwinning van vorige week tegen Heracles Almelo staat de ploeg van trainer Johnny Janssen momenteel op een virtuele derde plaats in de eredivisie.

Debuut Ras

De 20-jarige Jan Ras maakte in de 77ste minuut van de wedstrijd nog zijn debuut in het eerste elftal van Sportclub Heerenveen.