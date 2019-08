Kroon over winst WK korfbal: "We hebben onze beste wedstrijd neergezet"

Korfbalster Marjolijn Kroon is zeer tevreden over de prestaties van haar team op het WK in Zuid-Afrika. In de traditionele finale tegen België was de ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer oppermachtig. Het werd uiteindelijk 31-18 voor Oranje. "We waren er heel erg op gebrand om hier heel goed te spelen en we wilden onze beste wedstrijd neerzetten en dat is volgens mij heel goed gelukt", zegt Kroon.