Omrop TIP: Buro de Vries in Ferwert

Het is een bijzonder stel: de Old Pipers van Ferwert. Zeven mannen die door een playbackshow bij elkaar kwamen en nu het koor Old Pipers vormen. Ze zingen oude zeemansliederen en oefenen in een blokhut. Eén keer per jaar gaan ze naar Ierland met het ploegje en treden daar, als het even kan, ook op. Op 10 november vieren ze alweer hun 3e lustrum, want dan bestaan ze 15 jaar. Dat wordt groots gevierd in Ferwert met de Ierse topband The Kilkennys. Kaarten daarvoor zijn vanaf september te bestellen.