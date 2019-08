IFKS skûtsjesilen op De Fluezen gaat door

De eerste wedstrijddag zou zaterdag worden gehouden, maar werd uitgesteld vanwege de harde wind. Ook de locatie is aangepast: van het IJsselmeer naar het water van De Fluezen. Dit ligt iets meer in de luwte, waardoor de skûtsjes waarschijnlijk minder last zullen hebben van de nog steeds harde wind.

Bij de IFKS wordt gezeild in vier klassen. De C-klasse start om 9.15 uur, de B-klasse om 11.00 uur en de Kleine A-klasse om 12.45 uur. De belangrijkste klasse, de Grote A-klasse, gaat om 14.30 uur van start en is live te volgen bij Omrop Fryslân. Het parcours dat op De Fluezen wordt gevaren is een op-en-neer-baan.

Volgens skûtsjesyl-commentator Gjalt de Jong staan de schippers te popelen om los te gaan. "Ik denk dat de zeilers ontzettend blij zijn dat ze weer kunnen zeilen."

De wedstrijddag van zaterdag wordt woensdag ingehaald bij Echtenerbrug.