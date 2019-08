Wordt er zondag gezeild in de IFKS op de Fluezen?

"Het kon gewoon echt niet. Wij kunnen veel, maar niet het weer bepalen." vindt Heldoorn. "Normaal is alles vooraf geregeld, maar nu moest er vandaag nog veel gebeuren. Maar iedereen werk heel goed mee."

Palaver

Om acht uur zondagmorgen is het palaver, de briefing, bij camping De Kuilart. Dan wordt ook bekend of de wedstrijden door kunnen gaan. "De wedstrijdleider houdt alles goed in de gaten en heeft de meest actuele weerberichten", zegt Heldoorn. "Dan kan je pas definitief de beslissing nemen."

Ook de prijsuitreiking is verplaatst. De winnaars van zondag kunnen een dag later hun prijs in ontvangst nemen, in Heeg.

Andere problemen

De verplaatsing van de wedstrijd van het IJsselmeer naar het binnenwater van de Fluezen levert zaterdag ook nog andere problemen op. "Ons startschip kon niet door de sluis bij Workum, wegens de harde wind.", vertelt de voorzitter. "Maar wij hebben met de provincie geregeld dat het schip zondagmorgen vroeg nog door de sluis kan.

Een ander punt is de ruimte op de Fluezen. Elahuizen is bijvoorbeeld te klein om alle schepen aan te leggen. Heldoorn: "De schepen zullen voor een deel voor anker moeten. Het is improviseren. Ook het publiek kan het morgen eigenlijk alleen vanaf het water goed zien."