Bijzonder jaar voor Sikke Heerschop in IFKS: "Die dertig jaar zijn omgevlogen"

Dat het Heerschop zijn dertigste jaar als schipper is, is voor hem niet extra speciaal. "Het is niet anders dan andere jaren denk ik. Maar, die dertig jaar zijn wel omgevlogen. Hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd gaat. Vroeger, als kind dacht je, 'morgen, dat is nog een eeuwigheid'. Nu ben ik in de zestig en nu denk ik: 'tien jaar is niks en is zomaar om'."

Daarnaast is het dus ook nog eens zijn laatste keer op de Wylde Wytse. Als sinds 2003 zeilt hij op dat skûtsje. Volgend jaar wil Heerschop zeilen op een skûtsje dat hij in Engeland gekocht heeft en helemaal op heeft geknapt. "We zijn bijna klaar met de restauratie. Ik denk dat we er vanaf april volgend jaar op zeilen."