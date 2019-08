De strijd in de voetbalcompetitie is weer begonnen. Vrijdag speelde SC Cambuur de eerste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Meteen een bijzondere wedstrijd, want in Doetinchem was De Graafschap de tegenstander, de ploeg waar Henk de Jong en Sandor van der Heide vorig jaar nog mee degradeerden. In het nagelnieuwe programma 'Cambuur Sjoernaal' kijken we terug op die wedstrijd.