VIDEO: Wind spelbreker voor IFKS op het IJsselmeer

In 'Skûtsjesilen 2019', vertelt voorzitter van de IFKS, Sicko Heldoorn, hoe hectisch dit weekeinde voor zijn organisaite is. We zijn te gast bij regerend kampioen, schipper Geale Tadema van It Doarp Eastermar. Hij weet nog niet of zijn succesvolle adviseur, Tammo Oosterhof, ook dit jaar weer bij hem achterop het skûtsje zit. En jubilerend schipper Sikke Heerschop zeilt al 30 jaar met zijn vrouw in de IFKS-vloot.