Nederlandse korfballers winnen WK-finale van België

Nederland was de hele wedstrijd het bovenliggende team. In de eerste minuut kwamen ze al op voorsprong, die ze de hele wedstrijd lang volhielden. Halverwege de finale in Durban was het al 20-10 voor de Nederlanders.

Friezen

De Friese Erwin Zwart van LDODK begon in de basis maar scoorde niet, Marloes Frieswijk kwam niet tot spelen. Ook LDODK-speelster Marjolijn Kroon begon in de basis, zij scoorde vier keer.

Het was de tiende keer dat Nederland het Wereldkampioenschap korfbal wint. Vier jaar geleden werd met 27-18 van België gewonnen.