3D-geprinte boot gepresenteerd in Sneek

10XL is van plan om meer van deze boten te maken. "We willen over de hele wereld deze printers neerzetten. Daar gaan we alles mee maken, in Friesland komt een botenfabriekje, in Den Haag komt een vliegtuigfabriekje."

Materiaal

Voor het materiaal voor de sloep kwamen de bedenkers eerst uit bij Omrin. "Die zijn afgekomen op het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics dat in Heerenveen komt. Daar wordt veel kennis rond recycling opgebouwd", vertelt Omrin-directeur John Vernooi.

"De boot is 3D geprint van plastic dat uit het Friese huishoudelijke afval is gevist." De SLO3P is gemaakt van polypropeen en is volledig recyclebaar.