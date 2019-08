Stormschade in de provincie: veel bomen omgevallen

Zo is er op De Lange West in Drachten een boom over de weg gevallen. Het verkeer moest hierdoor omrijden. Op een andere plaats in Drachten, op de Hoogzand, viel een boom op een caravan. Hoeveel schade de caravan op heeft gelopen is niet bekend.

Brandweer

Ook de brandwacht van Beetsterzwaag moest in actie komen voor een grote tak op de Sweachtsterwei. De tak hing boven de weg en moest wegens de veiligheid weg worden gehaald.