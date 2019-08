FK fierljeppen in Winsum verplaatst naar zondag vanwege harde wind

Volgens wedstrijdleider Sytze Hilbrand Boschma is het door de harde wind niet veilig genoeg voor de springers. "De wind is te vlagerig, waardoor het voor de polshouder heel lastig is om de stok fatsoenlijk stil te houden."

Zevenvoudig Fries kampioen Bart Helmholt heeft twee proefsprongen gemaakt en concludeert dat het vooral voor de springers met minder ervaring niet te doen is. "Ik ben 110 kilo momenteel. De wind heeft iets minder vat op mij als op de meisjes die in de allerhardste wind moeten springen. Dat zijn zakjes specie van 25 kilo, die waaien alle kanten op met deze wind. Dat is niet te doen."

Het FK is nu verplaatst naar zondagmiddag. De weersomstandigheden zijn dan beter, aldus Boschma. "Er is in elk geval minder harde wind, ze hebben het over kracht 4, 5. Daar kunnen we wel mee springen."