Familie Aldert Poortema wil schulderkenning ministerie van Defensie

Een woordvoerder van Defensie zegt dat ze bereid zijn om het gesprek aan te gaan. "Wij hebben altijd contact onderhouden met de families en nabestaanden, ook van andere betrokkenen. Als de familie van Poortema dit aan de orde wil stellen in ons volgende gesprek, dan is dat ook het onderwerp. Dan horen we graag wat de familie graag wil."

Defensie is niet op de hoogte van een formele claim van de nabestaanden.