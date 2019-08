BOVAG verbijsterd over mankementen boottrailers: "Het slaat echt alles"

Tom Huyskens van de BOVAG concludeert dat de situatie zeer slecht is. "Erbarmelijk, schrikbarend zelfs. Het zijn zware woorden die ik gebruik, maar we schrikken hier echt van. Tien jaar geleden werd na de Sneekweek ook zo'n controle uitgevoerd en volgens Huyskens is de onderhoudstoestand van de boottrailers door de jaren heen erg verslechterd. "Toen hebben we ook al rare dingen aangetroffen, maar wat we vandaag aantreffen, slaat echt alles."

De banden van meerdere trailers kwamen nog uit de jaren 90 van de vorige eeuw. "Met haarscheuren waar je zelfs je nagel compleet in kwijt kan", vertelt Huyskens. "En daar gaan dan hele grote motorboten op en de mensen gaan daarmee de snelweg op." Ook breekkabels waren niet altijd in orde. Sommigen gebruikten daarvoor een schoenveter, terwijl het een staalkabel moet zijn. Met maar 24 trailers was er niets aan de hand.