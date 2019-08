Massale kokkelsterfte op het Wad door warmte

Visser heeft de afgelopen weken gezien hoe de situatie was. Op het oostelijk Wad is zo'n 80 procent van de kokkels dood en op het westelijk Wad 60 tot 70 procent. Hij denkt dat hij in september nog wel wat kokkels bijeen kan schrapen, maar dat zal nooit veel zijn.

Zoals het nu lijkt, is een voorraad van vier jaar compleet verdwenen. Er moet nu eerst weer een nieuwe zaadval komen en niet nog eens heel warm weer. Want als dat de tendens is, is dat een ramp voor de sector, aldus Visser.

In totaal zijn er 31 vissers met een vergunning om met de hand kokkels te vangen op het Wad.