Discutabele strafschop: "Ik denk dat de scheidsrechter geïntimideerd is geraakt"

Met name na de rust was het verschil groot, vindt De Jong. "Het was de tweede helft de jongens tegen de mannen. Het fysieke verschil viel me op. Nu heeft De Graafschap ook een volwassen ploeg, maar wij moeten echt veel beter worden."

Stappen maken

"We hebben een vrij lichte, nieuwe ploeg", legt De Jong uit. "Allemaal jonge jongens, dat wisten we. Het is het niet dat we hier niet mee verder kunnen, maar we moeten stappen maken en gaan hier mee aan de slag."

Terugkijkend op de wedstrijd: "De eerste helft was wel redelijk. Toen waren we aardig aan het voetballen en qua kansen gelijkwaardig", vertelt De Jong. "De tweede helft hebben we echter niets gecreëerd. Het centrum speelde wel aardig goed, maar het middenveld was veel te zacht. Zij moeten veel meer in duels komen."